Vídeo mostra simulação de operações de resgate da Protecção Civil no Funchal

O governante disse ainda não ter “nenhuma dúvida” em garantir que “neste momento, a Protecção Civil da Madeira e todas as forças que articulam e trabalham com a Protecção Civil estão melhor apetrechadas para fazer face a eventuais problemas”.

Os representantes governamentais marcaram presença nas comemorações, entre eles o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que tutela a protecção Civil, e o Presidente do Governo Regional. Aos jornalistas, Miguel Albuquerque afirmou: “Temos mais meios, mais recursos humanos e melhor formação, e melhor articulação em todas as forças em presença. E continuamos a fazer este trabalho de investimento contínuo, quer nos meios técnicos, quer na formação, quer nos recursos humanos”.

Vários organismos regionais estão neste momento na Praça do Povo, no Funchal, para comemorar o Dia Internacional da Protecção Civil (que se assinala a 1 de Março mas, em 2019 na Madeira, as tradicionais demonstrações foram adiadas para esta sexta-feira).

Sobre injectar mais dinheiro no sector, Miguel Albuquerque lembrou que ainda falta aplicar a última fase do POESUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos): “Vamos distribuir mais viaturas pesadas de combate a incêndios pelas corporações, nos próximos três meses. E, este ano, vamos fazer um reforço das verbas para as associações, passou já para cerca de 2 milhões e 600 mil euros”.

A tecnologia é outra das apostas do Governo Regional para assegurar uma resposta mais rápida. O Chefe do Governo Regional sublinhou a utilização de drones para a localização de sinistros, bem como na sua avaliação, sem faltar o “aproveitamento do desenvolvimento tecnológico na área do socorro civil”. Já nos serviços de emergência médica, Albuquerque destacou “a massagem cardíaca que já é feita através de Inteligência Artificial”. Ou seja, explica o Presidente, “ faz a massagem em função do dano ou da lesão que o sinistrado tem” É por isso que garante também que “a estrutura de socorro de primeira intervenção é, neste momento, avançada”.

Miguel Albuquerque convida a população a passar na Praça do Povo durante a tarde de hoje: “Era importante passar aqui, quem puder, para constatar os meios em presença, o esforço financeiro que tem sido feito no sentido de melhorar os nossos objectivos de resposta rápida, eficaz, com qualidade, aquando da existência de sinistros. Tem sido um esforço conjunto e de cooperação entre todas as forças”, rematou.

O Serviço Regional da Protecção Civil, ficará na Praça do Povo até ao final da tarde de hoje.