Vida e obra de António Aragão dão mote a filme documentário e a mesa redonda

A Universidade da Madeira (UMa) será o palco da apresentação do filme documentário ‘António Aragão’, dedicado à vida e obra do Artista plástico madeirense.

O evento terá lugar no dia 3 de Dezembro, a partir das 10h30, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus Universitário da Penteada, e é o resultado de uma parceria entre a Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e a Direcção Regional de Educação.

Este documentário integra uma série de seis programas sobre artistas plásticos na Madeira e foi produzido pela Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Direcção Regional de Educação, contando com o patrocínio exclusivo do Grupo Sousa. A direcção-geral da série é de Virgílio Caldeira e Paulo Esteireiro, sendo a produção da responsabilidade de Filipa Silva e Jorge Conduto.

A realização ficou a cargo de Bruno Santos, sendo o guião da autoria de Raquel Camacho. Bruno Santos é licenciado em Arte e Multimédia pela Universidade da Madeira. Tem editado e realizado documentários e videoclips para o Governo Regional da Madeira, entre os quais se destacam os documentários “Grito de Esperança” e “António Aragão”, bem como um conjunto de videoclips sobre músicos da Madeira e cordofones tradicionais madeirenses. Raquel Camacho é Licenciada em Ciências da Comunicação, variante de jornalismo, pela Universidade Nova de Lisboa. Trabalhou como jornalista em Lisboa, Açores e Trás-os-Montes e foi formadora da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Após a exibição do filme documentário, haverá uma mesa-redonda, com a participação de António Rodrigues, Bruno Santos, Raquel Camacho e Vítor Magalhães e moderação de Duarte Encarnação. O objectivo é debater o contributo de uma perspectiva jornalística para a história e a sua relevância na divulgação de artistas regionais.

Trata-se de uma iniciativa de entrada livre e aberta a todos os interessados, sendo particularmente dirigida a estudantes e docentes de Artes Visuais, Estudos de Cultura e Comunicação, Cultura e Organização bem como a artistas, actores, performers, agentes e gestores culturais, galeristas, críticos, comissários e arquitectos.