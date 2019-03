Vento no Aeroporto da Madeira faz cancelar quatro voos, mantém dois divergidos e três em suspenso

Quatro voos cancelados (chegadas e partidas), dois divergidos (chegadas) e outros tantos em suspenso, é o resultado do vento forte que a partir do final da tarde, chegou a atingir rajada de até 87 km/h junto à pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, deixando-o inoperacional durante várias horas.

Um voo da easyJet proveniente de Londres e outro da TAP vindo de Lisboa são, para já, as ligações canceladas, com consequência múltipla, por implicar também o cancelamento dos voos de regresso às capitais em questão.

Outros dois aviões da easyJet que não conseguiram aterrar em Santa Cruz, estão, por enquanto, dados como divergidos. Um vindo de Manchester, outro de Lisboa. Consequência imediata desta perturbação são os voos de regresso, que estão em suspenso, sendo certo que já registam significativo atraso, não sendo também de excluir que venham a ser cancelados.

Este era o resultado (até às 22h15) do muito vento que tem fustigado o extremo Leste da ilha da Madeira, sendo que os constrangimentos provocados na operação aérea não se resumem a estes quatro aviões que não conseguiram encontrar condições para aterrar do aeroporto madeirense. Outros experimentaram também dificuldades na aproximação à pista, havendo a registar esta segunda-feira alguns voos que não conseguiram pousar à primeira tentativa de aproximação à pista.

Também a ligação vespertina entre o Porto Santo e o Funchal, programada para perto das 19 horas, ainda não se realizou, com o avião da Binter retido na ilha dourada.

Esta noite só uma aeronave da TAP, com chegada prevista para as 20h50, conseguiu aterrar depois de quase meia hora de espera no habitual ritual ao largo da costa Norte.

Esta noite há ainda duas chegadas previstas ao Aeroporto da Madeira. Ambas da TAP, do Porto e de Lisboa, com chegada à Madeira prevista para o início da madrugada.

A previsão de vento moderado a forte mantém-se até final da manhã desta terça-feira.