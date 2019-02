Vento faz regressar constrangimentos ao Aeroporto da Madeira

Confirmam-se os constrangimentos provocados pelo vento forte junto ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Dois voos com destino ao Funchal, um da TAP proveniente de Lisboa (TP 1699) e outro da Transavia vindo de Amesterdão (HV 6629) encontram-se a esta hora retidos ‘às voltas’ no céu entre a Madeira e o Porto Santo, por causa do vento que já fustiga a zona Leste da Madeira.

Vento que esta manhã já soprou a 72 km/h, tendo baixado ligeiramente na última hora, onde o vento máximo instantâneo atingiu os 67 km/h (08:40) e o vento médio situou-se nos 43,9 km/h.

Esta manhã, apesar do vento já ameaçar, conseguiram aterraram 4 aeronaves, todas voos domésticos: 2 vindas do Porto, 1 de Lisboa e 1 de Porto Santo.