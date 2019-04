Vento e agitação marítima nas previsões de hoje para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém a costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo, devido à agitação marítima forte, que deverá vigorar partir do meio-dia e manter-se até às 15 horas de sábado. Estão previstas ondas de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros de altura.

Na sequência do aviso, a Capitania do Porto do Funchal recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Ainda de acordo com o IIPMA), nesta sexta-feira, dia 5 de Abril, o céu apresentar-se muito nublado, prevendo-se a ocorrência de aguaceiros, mais frequentes até ao meio da tarde, nas vertentes norte e nas terras altas, com queda de neve até ao início da manhã nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O vento soprará moderado a forte (25 a 40 km/h) de noroeste, com rajadas até 65 km/h, soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h nas terras altas.

Mais um dia ‘invernoso’ de Primavera na Madeira.