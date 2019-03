Vento, chuva e agitação marítima colocam Madeira no ‘amarelo’ a partir da tarde de amanhã

É a confirmação da previsão de agravamento do estado do tempo na Madeira e Porto Santo para esta terça-feira de Carnaval. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já emitiu avisos amarelos para o vento forte, que pode soprar até 90 km/h, chuva que por vezes pode ser forte, e agitação marítima que poderá subir acima dos 4 metros no Arquipélago da Madeira. Tudo isto a partir do meio da tarde de amanhã.

O primeiro aviso amarelo, a partir do meio da tarde (15:00) de amanhã, visa as zonas montanhosas da Madeira e está relacionado com o vento que deverá soprar forte, em particular nas terras altas, que poderá ser fustigada por rajadas até 90 km/h. Deverá vigorar até meio da madrugada de quarta-feira (03:00).

Ao final da tarde será a vez do ‘alerta’ amarelo estender-se a todo o arquipélago por causa da precipitação, que antevê períodos de chuva, por vezes forte. Madeira e Porto Santo ficam sob aviso amarelo nas últimas seis horas desta terça-feira de Entrudo.

Depois do vento e da chuva, entre quarta e quinta-feira o aviso amarelo será para a agitação marítima que se fará sentir na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros. Consequência da previsão de mar alteroso, o alerta de agitação marítima está previsto vigorar 24 horas, a partir do final da madrugada de quarta-feira (06:00).