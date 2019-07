Venda de casas cresce no primeiro trimestre na Madeira e rende 29 milhões

A venda de casas gerou 29 milhões no primeiro trimestre deste ano. No total, o mercado imobiliário registou a venda de 799 alojamentos. Funchal, Santa Cruz e Calheta são os concelhos com mais vendas. Esta é a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje.

Uma edição em que também é destacado o facto de Alberto João Jardim continuar ligado ao processo do Lar do Porto Moniz.

Depois da saída de António Pedro Freitas parecem estar normalizadas as relações entre a Ordem dos Médicos e a Secretaria Regional da Saúde.

‘No Rasto de’ foi à procura do projecto ‘Câmara à Porta’, da Câmara Municipal do Funchal e descobriu que a iniciativa arrancou em 2015, mas foi suspensa logo no ano seguinte.

Também merece destaque na primeira página a notícia dos ‘Casos do Dia’ de um ‘negócio sexual’ que acabou em roubo.

