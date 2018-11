Veja, neste vídeo, o encerramento do programa ‘Alista-te por um dia’

O Programa ‘Alista-te por um dia’ termina hoje, com crianças do Porto Santo e do Caniçal, depois de ter envolvido, desde Setembro, 1088 crianças do 4,º ano de todos os concelhos, à excepção do Porto Moniz.

O encerramento deste projecto piloto que envolve o exército e a marinha, conta com a presença do Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, que fez questão de apadrinhar o encerramento da actividade, classificando-a a de “excelente”.

Silva Ribeiro diz que os meios do Exercito e da Marinha na Região são os “adequados dentro das possibilidades”. Realçou ainda o papel desempenhado em acções de protecção civil, lembrando que as forças armadas “treinam para a guerra e estão preparadas para apoiar as populações em tudo aquilo que elas necessitam”, sendo estas as suas características fundamentais.