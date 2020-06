“Vamos enfrentar os problemas e não mergulhar na piscina”

As contas da autarquia e a quebra de receitas face à covid-19 marcaram a reunião da Assembleia Municipal de Santa Cruz de hoje.

Respondendo a uma pergunta do deputado Pedro Freitas do CDS, que questionou Filipe Sousa sobre como iria a Câmara fazer face à quebra de receitas decorrentes da pandemia, nomeadamente em relação à taxa turística, o autarca garantiu que “não vai deixar as contas irem ao fundo, nem vai virar as costas às dificuldades das famílias e das empresas”.

Filipe Sousa não esconde que “está a ser preciso gerir e reavaliar prioridades”, mas “a actual equipa vai andar no terreno como sempre de sapatilhas e não de sapatinhos de verniz”.

O autarca acrescentou que “a gestão JPP não vai fugir aos problemas, como fez o anterior presidente da autarquia, eleito pelo PSD, quando o concelho estava a arder e voltou descansado para o Porto Santo mergulhar na piscina do hotel”.

Filipe Sousa sublinhou, por outro lado, que “os deputados municipais do CDS e do PSD, como estão preocupados com a perda de receitas, têm a oportunidade de ouro para defenderem o povo de Santa Cruz e fazerem pressão junto de Rui Barreto e de Miguel Albuquerque para que este transfira para as autarquias o IRS”.

Verbas estas, observa, “que já foram transferidas pelo Estado para os cofres da Região, mas que o Governo Regional não transfere para as câmaras”. “Eu penso nessa dívida e vejo o que ela poderia resolver no apoio social à população nesta altura de dificuldades”, vincou.

O autarca falou ainda da homologação por parte do Tribunal de Contas da Conta de Gerência de Santa Cruz, realçando que “esta é a prova da boa gestão e da recuperação financeira alcançada, para desgosto dos que querem denegrir aquilo que foi conquistado”.