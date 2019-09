Universidade sénior abre na Escola Lombo do Guiné para combater solidão e isolamento

A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo do Guiné, na Calheta, volta a promover a universidade sénior pelo terceiro ano, um convite aos seniores para “fortalecer as relações intergeracionais, bem como contribuir para o enriquecimento pessoal, social, humano e cultural”, enquanto aprendem. Esta iniciativa procura ainda promover o convívio entre os alunos e minorar a solidão e o isolamento social. Está aberta a todas as pessoas adultas com ou sem habilitações académicas, começando as aulas no próximo dia 2.

As aulas funcionam de segunda a sexta-feira, das 17 horas às 19 horas. Incluem as disciplinas de Português, Informática, Música, Francês, Educação Física, Teatro, Yoga, Costura, Bordado, Inglês e Costura.

O ano lectivo na universidade sénior da Escola Lombo do Guiné será assinalado na terça-feira, dia 1 de Outubro, pelas 18 horas na instituição de ensino.

As inscrições para a universidade sénior estão abertas na instituição de ensino.