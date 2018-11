União Europeia é tema de conferência na Escola Gonçalves Zarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco acolhe, na próxima quinta-feira (dia 22 de Novembro), uma conferência, intitulada ‘Saber é Poder’, no âmbito do projeto #aminhavoznauniaoeuropeia, desenvolvido pelo Europe Direct Madeira.

Trata-se de uma iniciativa de quatro alunos do 12.º ano, coordenados por um professor de Geografia, que irá contar com a presença da ex-deputada regional Guida Vieira, do ex-deputado europeu Nuno Teixeira, do jornalista Cesário Camacho e com representante do projecto Europe Direct, Marco Teles.