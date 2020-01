Unanimidade em Santa Cruz na reunião onde presidente, vice presidente e o único vereador na oposição estiveram ausentes

Unanimidade na aprovação de todas as propostas foi o resultado da primeira reunião ordinária do ano 2020 da Câmara Municipal de Santa Cruz, realizada esta manhã. Sessão que além de ter decorrido com a particularidade de ter sido presidida pela vereadora Élia Ascensão, em virtude das ausências do presidente, Filipe Sousa, e do vice-presidente, Miguel Alves, também só contou com autarcas eleitos pelo JPP, face à também ausência do agora vereador independente, Arlindo Gouveia, eleito nas listas do PSD.

A Ordem do Dia foi dominada pela análise, discussão e votação de cinco propostas de ratificação de Despachos, todas subscritas pelo presidente da câmara. Em causa Serviços de Promoção, Serviços Postais, Serviços de Livestream, Serviços de Fotografia e Serviços de Vídeo, respectivamente.

A restante deliberação votada nesta reunião inaugural do novo ano foi a proposta de renovação do Cartão Abem – 3.ª Fase, apresentada pelo vereador Jaime Silva, com a tutela da Coesão Social.