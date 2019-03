UMAR apela às mulheres para vestirem uma peça de roupa preta no dia de luto nacional

A UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta apela às mulheres e a todas as pessoas para que, no dia 7 de Março, dia de luto nacional pelas mulheres assassinadas, vistam uma peça de roupa preta. Trata-se de um acto simbólico de sensibilização da sociedade portuguesa para o flagelo da violência contra as mulheres.

“Consideramos que o 7 de Março também deve servir para lembrar e defender as mulheres que ainda estão vivas, que continuam a sofrer situações de violência nas relações de intimidade e que necessitam que o sistema funcione quer em termos de não arquivamento das suas denúncias quer de medidas de protecção e de condenação efectiva dos agressores”, diz através de um comunicado de imprensa.

Além disso, refere que “é preciso acabar com a ideologia de culpabilização das vítimas e de desculpabilização dos agressores tão assumida por grande parte do sistema judicial”, assim como “com os mitos de que os agressores são “boas pessoas, que até pedem desculpa”, que “as mulheres apresentam falsas declarações”, que “se a mulher é independente economicamente já devia ter saído do ciclo da violência”, mitos estes assentes na menorização das mulheres e na desvalorização dos seus saberes e experiências”.

“Chega de pensar que os “encontros restaurativos” resolvem os problemas da violência”, sustenta.

Diz ainda que quer “viver sem violência e acabar com os assassinatos de mulheres – femicídios” e ter “uma Justiça não sexista e misógina que pare de actuar constantemente na base da defesa e desculpabilização dos agressores e de culpabilização das mulheres”.

“Juntaremos as nossas forças contra a misoginia e o sexismo, e, apesar das ameaças e insultos habituais, continuaremos a fazer ouvir as nossas vozes contra as injustiças perpetradas contra as mulheres e homens que são ativas/os na luta por um mundo mais justo e solidário”, concluiu.