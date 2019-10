UMa reúne professores e investigadores internacionais em encontro sobre Plutarco

Nos dias 10 e 11 de Outubro, realiza-se no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, o XX Plutarch Network Meeting, numa organização conjunta da Universidade da Madeira, do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e do Projecto BioRom: Roma nosso lar: tradição (auto)biográfica e consolidação da(s) identidade(s), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Este encontro anual de especialistas da obra de Plutarco realiza-se pela primeira vez na Madeira, reunindo professores e investigadores de 13 universidades europeias.

Ao longo de dois dias, sob o tema geral ‘Plutarco e o diálogo cultural’, serão feitas abordagens diversificadas dos Tratados Morais e das Vidas Paralelas de Plutarco.

Deste encontro resultará a publicação de um volume de estudos, em conjunto com os trabalhos científicos que serão apresentados na Universidade de Córdoba, em 2020, onde decorrerá o XXI Plutarch Network Meeting.

Por fim, saliente-se o facto de no dia 11 de Outubro, na sessão final, estar previsto o lançamento de três livros relacionados com a obra de Plutarco.