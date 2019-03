UMa promove acção de formação sobre Educação Física nos 9 e 16 de Março

Nos próximos dias 9 e 16 de Março, irá decorrer na Universidade da Madeira (UMa) uma acção de formação sobre a ‘A Educação Física em tempos de mudança - Ferramentas Didácticas’.

A formação acontece das 9 às 13 horas e das 14h30 às 18h30, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e destina-se a estudantes e profissionais da área de Educação Física, estando validada, pela Direcção Regional de Educação (DRE), com 16 horas, para os professores dos grupos de recrutamento 160, 260 e 620, e pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com 3,2 créditos, para Treinadores de Desporto, Técnicos de Exercício Físico e Directores Técnicos.

A acção é organizada pelo Departamento de Educação Física e Desporto da UMa, no âmbito Estágio Pedagógico do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, e tem como objectivo geral compreender a escola num mundo em mudança e o papel da Educação Física e do desporto, equacionando metodologias e fornecendo ferramentas didácticas para uma intervenção contextualizada e personalizada de professores, treinadores e outros profissionais de desporto que lidam com crianças e jovens.

A acção tem uma natureza científico-pedagógica e está organizada em cinco conferências, quatro módulos e duas mesas redondas.

As conferências serão proferidas por: Marco Gomes (DRE-SRE), ‘Autonomia e Flexibilidade Curricular: Oportunidades e Desafios’; Helder Lopes (UMa), ‘Educação Física nas Escolas da RAM - Compreender, Intervir, Transformar’; Pedro Telhado Pereira (UMa), ‘Experimentação em Educação - o contributo da Economia da Educação para a Reflexão’; Nuno Fraga (UMa), ‘O Tempo que o Tempo Tem nas Histórias de Vida em Investigação em Ciências da Educação’, e Ricardo Alves (UMa), ‘Satisfação com a Vida e Educação Física: que relação?’.

Por sua vez, os módulos serão dinamizados pelos alunos do mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa, alguns docentes e convidados.

Os temas são variados e vão desde a ‘Aptidão Física, Função Cognitiva e Rendimento Escolar’ à ‘Educação Inclusiva e Educação Física: do Debate à Reflexão’, passando pelas ‘Estratégias Pedagógicas no Ensino dos Jogos de Invasão na Aula de Educação Física’, até ao ‘Desenvolvimento das Competências Sociais e Pessoais em Educação Física’.

As mesas-temáticas, com componentes teórico-práticas, irão incidir sobre ‘As Competências Essenciais e a Avaliação em Educação Física’ e ‘Programas de Promoção da Actividade Física/FITescola’.

As inscrições deverão ser efectuadas online. A frequência desta acção de formação tem um custo 7,5 euros para o público externo à UMa e de 5 euros para os estudantes da UMa que pretendam certificado.