Turistas recebidos amanhã por alunos que querem praticar o Inglês

30 alunos de uma turma de 8.º ano da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal vão amanhã para uma visita de estudo diferente, no Aeroporto Internacional da Madeira. Além de conhecer a infra-estrutura, esta ‘aula’ inclui dar as boas-vindas aos turistas que chegam à Região com informações gratuitas e úteis. A iniciativa está integrada na disciplina de inglês e no tema Férias.

Ao longo das últimas duas semanas os estudantes estiveram a reunir informações sobre a Madeira nos vários domínios, da gastronomia, aos museus, passando pelos transportes, atracções turísticas, lembranças e informações gerais sobre a ilha que agora vão transportar para a iniciativa. Vão partilhar com os passageiros que chegam nos voos da manhã.

Esta é uma forma de colocar em prática o que aprenderam na sala de aula. O método é o ‘service learning’, que tenta aproximar os conteúdos temáticos estudados com a aplicabilidade dos mesmos no quotidiano, refere o professor Rómulo Neves, que vai acompanhar o grupo. Para o docente esta é uma boa oportunidade para promover a oralidade e o conhecimento mais perfeito da língua inglesa em contexto natural, ao mesmo tempo que incentiva também o conhecimento dos alunos sobre a sua Região.

Em Abril o grupo realiza uma segunda sessão mas nas ruas do Funchal.