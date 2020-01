‘Turismo’ esclarece que luzes de Natal no Funchal encerraram às 2 horas da manhã do dia 6

A Direcção Regional do Turismo garantiu, na manhã desta terça-feira, que as iluminações de Natal encerraram às 2 horas da madrugada do dia 6 de Janeiro, estranhando que tenha havido mal entendidos quanto às datas e horas do encerramento das festas de Natal e Ano Novo no Funchal.

“Efectivamente, conforme o horário anunciado, as luzes fecharam às 2 horas da manhã do dia 6 de Janeiro, e, desta forma, coincidiu com o final das diversas iniciativas programadas, nomeadamente o Cantar dos Reis, que teve lugar na noite de 5 de janeiro, no Jardim Municipal”, refere a directora regional do Turismo, Dorita Mendonça, através de uma nota de imprensa que foi enviada à comunicação social na sequência da notícia publicada no DIÁRIO ontem à noite na edição online e na edição impressa desta terça-feira.

A tutela do Governo Regional adianta que o programa que foi enviado a todas as entidades ligadas ao sector, hotelaria, agências de viagens, empresas de animação turísticas, entre outros, estando ainda disponível no seu site e impresso e distribuído nos vários postos de turismo.

Contudo, a agenda cultural online, disponível no portal da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, as Festas de Natal e Fim-de-Ano, onde se inclui a iluminação geral de Natal no Funchal e as exposições natalícias na baixa da cidade, é mencionado em português e inglês o período de “1 de Dezembro a 6 de Janeiro”, à semelhança do que tem sido amplamente noticiado por todos os órgãos de comunicação social.

A convicção do público em geral é segunda-feira, dia 6 seria o último dia em que a baixa da cidade do Funchal estaria com as luzes de Natal ligadas, estando previstas passeios turísticos. Apesar de muitas pessoas acabaram por desmobilizar das paragens de autocarros sem esconder o desalento perante o apagão, outras fizerem questão de efectuar a incursão pela cidade mesmo às escuras.

Sabe-se que a Carristur, que opera os autocarros de turismo no circuito especial ‘Funchal a Brilhar’, acabou por efectuar quatro viagens às 18h50, 19 horas, 19h30 e 20 horas, mais duas do que estava previsto, tendo feito algumas viagens extra, mesmo com a cidade sem luzes.

Os navios de cruzeiro aportados no cais, a Praça do Município, onde a Câmara do Funchal instalou a Aldeia de Natal, e o parque de diversões, eram os únicos espaços onde as luzes e as cores ainda mantinham viva a magia de Natal naquele que seria o último dia de festividades. Recorde-se que centenas de madeirenses e turistas que se encontravam ontem à noite na baixa da cidade foram surpreendidos com o apagão.

Com ou sem percalços, a Direcção Regional do Turismo fecha com chave de ouro o tema do encerramento das iluminações, evidenciando que “foram atingidos todos os objectivos programados para as Festas de Natal e Fim do Ano 2019/2020”.

Dorita Mendonça sublinha ainda que “a Madeira, enquanto destino turístico, destaca-se nesta altura do ano, com uma forte aposta na celebração das Festas de Natal e Fim do Ano, sendo que as iluminações e o fogo de artifício constituem investimentos de grande relevo no Calendário de Animação Turística Regional”.