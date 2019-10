Três números que marcam esta quinta-feira, 25 de Outubro, na Madeira

36,7M

De acordo com o Boletim que agrega a execução orçamental, provisória, até 30 de Setembro de 2019, a Madeira registou um saldo global positivo em 36,7 milhões de euros.

4,2M

As vendas de vinho Madeira ascenderam no terceiro trimestre deste ano a 4,2 milhões de euros, tendo aumentado mais de 2% face ao mesmo período do ano passado, revelam dados do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística (DRE).

36,4 mil

Segundo os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 3.º trimestre de 2019, as vendas de cimento, na Região Autónoma da Madeira (RAM), situaram-se em 36,4 mil toneladas, reflectindo um aumento de 13,3% face ao trimestre anterior (32,1 mil toneladas).