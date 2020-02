Transporte de componentes eólicos para o Paul da Serra começa amanhã e pode encerrar estradas

A Laso Transportes prepara-se para efectuar o transporte de vários componentes eólicos na Madeira, a partir das 22 horas desta sexta-feira, 14 de Fevereiro. Dada a complexidade da operação, desde o Porto do Caniçal até ao Paul da Serra, serão necessárias algumas medidas de prevenção, tais como o corte total de estradas, intervenção em 8 rotundas e desvio, quando necessário, de fios eléctricos.

Especializada na prestação de serviços de transportes rodoviários de mercadorias especiais, esta empresa vai transportar até ao Parque Eólico Alecrim-Urze, no Paúl da Serra, 12 pás eólicas com 67mt cada uma, dividido em 2 fases. Na primeira fase, o transporte será feito de forma convencional, cujo percurso tem início no Porto do Caniçal até à Ribeira Brava.

Já na segunda fase, o transporte será efectuado com recurso à utilização do equipamento Blade Lifter que, para além de desempenhar um papel determinante quando existem estradas sinuosas, curvas apertadas, zonas povoadas, e inclinações anormais, permite levantar a pá eólica transportada até 60º de inclinação, assim como rodar 360º sobre o seu eixo.

Já o transporte dos 4 geradores, cada um com 120 toneladas de peso, será feito em 4 fases devido à complexidade do trajeto e exigência das obras de arte a atravessar. Serão usadas três composições diferentes de transporte com comprimento máximo acima dos 70mt. No transporte de cada gerador serão utilizados 2 a 3 camiões para tracionar as respectivas composições e vencer as acentuadas subidas que caracterizam a ilha. A primeira fase do transporte do gerador arranca no Porto do Caniçal até à entrada da VR1; passando aí para a segunda fase, até à Ribeira Brava. Até aos Prazeres estará em curso a terceira fase, terminando no Parque Eólico Alecrim Urze.

A operação inicia-se amanhã à noite, a prtir das 22 horas decorrerá pelo menos durante um mês e meio, envolvendo cerca de 8 camiões, 38 linhas de eixo para o transporte de cada gerador, 1 Blade Lifter, 18 colaboradores da LASO e 20 agentes da PSP.

O envolvimento da LASO neste projecto é contribuir para o aumento do fornecimento de energia para a Ilha da Madeira.