Trânsito interrompido amanhã no Funchal devido ao Circuito Nocturno de Ciclismo de Estrada

Num comunicado dirigido à redacção, o vereador da Câmara Municipal do Funchal (CMF) Bruno Ferreira Martins informa que, devido à realização do Circuito Nocturno de Ciclismo de Estrada, o trânsito automóvel na ‘baixa’ da cidade sofrerá condicionamentos, esta sexta-feira (dia 8 de Fevereiro).

Assim, entre as 20h e as 22h30 de amanhã, ficará interrompido o trânsito automóvel nos seguintes arruamentos:

- Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot (até à Ponte do Mercado) ,Rua Visconde do Anadia (a sul da Ponte do Mercado), Rua 31 de Janeiro e Rua 5 de Outubro (a sul da Ponte do Bettencourt­ Bazar do Povo) , Largo dos Varadouros, Avenida Calouste Gulbenkian (túnel de acesso à Rotunda Sá Carneiro), Rua José Conselheiro Silvestre Ribeiro (troço sul) , Avenida Arriaga (sul) e Avenida de Zarco (sul) exceto acessos a parques de estacionamento.

- Como alternativa à circulação automóvel, deverá ser utilizada a Avenida do Infante em direcção à Rua Dr. Brito Câmara e à Via 25 de Abril (antiga Cota 40) , Rua 5 de Outubro em direção à Rua do Carmo, Rua do Brigadeiro Oudinot em direcção ao Campo da Barca, Rua João de Deus e Rua do Bom Jesus em direcção à Rua 31 de Janeiro, Avenida Zarco Norte e Avenida Arriaga (Norte) em direção à Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara.

-O trânsito na Rua dos Tanoeiros far-se-á em sentido contrário ao estabelecido, assim como na Rua

5 de Outubro no troço compreendido entre a Rua dos Tanoeiros e a Ponte do Bettencourt.

- O acesso/saída ao Porto do Funchal deverá ser efectuado pela Via Expresso de ligação ao mesmo

(E.R . 116) .

Praca de Táxis

- As praças de táxis da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros, Rua Jerónimo Dias Leite (frente ao Marina Shopping) e da Avenida Sá Carneiro, ficam desactivadas.

- Como alternativa, poderão utilizar a doca de autocarros da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de táxis em cada, garantindo que a via de circulação não esteja interrompida, em caso de emergência.

Estacionamento Proibido

- O acesso ao parque de estacionamento CR7 encerra às 20 horas.

- Fica proibido o estacionamento nas docas existentes da Avenida Sá Carneiro, a partir das 16 horas.

- Fica proibido o estacionamento na doca de estacionamentos de parcómetros e doca de estacionamento de motociclos existentes na Avenida do Mar, faixa sul, troço compreendido entre a Rua do Concelheiro José Silvestre Ribeiro e a Av. Zarco, a partir das 16 horas.

De referir que todas estas alterações e interrupções de trânsito serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

Caso o evento desportivo fique concluído antes das 22h30, a normal circulação rodoviária será reposta pela PSP.