Tranquada Gomes questiona entrega da “jóia da autonomia ao CDS”

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira indica que Tranquada Gomes questionou a entrega da “jóia da autonomia ao CDS”.

O ainda presidente do parlamento está surpreendido com José Manuel Rodrigues e coloca em causa a veracidade das afirmações proferidas pelo deputado centrista, sobre a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira.

Já noutro campo, mas ainda no contexto político, saiba que os transportes serão distribuídos por três pastas. Eduardo Jesus está dado como certo no Turismo e Augusta Aguiar nos Assuntos Sociais. Os portos continuam sob a alçada de Pedro Calado, enquanto Rui Barreto fica com Economia, Transportes Terrestres e Empreendedorismo.

Do outro lado da ‘barricada’, Paulo Cafôfo mostra-se disponível para liderar o Partido Socialista. Cabeça-de-lista nas Regionais vai filiar-se no partido e promete edificar “projecto abrangente”.

‘Plano de Pormenor da Praia Formosa avança hoje’ e ‘Especialista pede novo modelo de financiamento para a saúde mental’ são os restantes temas que merecem destaque de primeira página na edição impressa do DIÁRIO deste dia 10 de Outubro de 2019.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.