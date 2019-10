Tolentino Mendonça já é cardeal. O Papa Francisco pronunciou hoje pelas 16h27, menos uma hora na Madeira, o nome do arcebispo machiquense D. José Tolentino como novo cardeal da Igreja, no Consistório que decorre na Basílica de São Pedro.

Nesta celebração, o Papa proclamou em latim os nomes dos cardeais, para os unir com “um vínculo mais estreito” à sua missão, bem como entregou o barrete cardinalício, de acordo com a ordem de criação: D. José Tolentino Mendonça foi o segundo dos 13 novos cardeais.

Segundo narra a agência Ecclesia, Francisco entregou ainda um anel aos cardeais para que se “reforce o amor pela Igreja”, seguindo-se a atribuição a cada cardeal uma igreja de Roma – que simboliza a “participação na solicitude pastoral do Papa” na cidade -, bem como a entrega da bula de criação cardinalícia, momento selado por um abraço de paz.

D. José Tolentino Mendonça recebeu a igreja de São Jerónimo da Caridade (em latim, Sancti Hieronymi a Caritate in via Iulia), na Via Júlia, de Roma, uma diaconia instituída em 5 de fevereiro de 1965 pelo Papa Paulo VI.