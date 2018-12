“Todos os concelhos têm merecido a atenção do Governo Regional”

Pedro Calado garante que o Governo Regional “não discrimina qualquer tipo de área geográfica da Região independentemente das cores partidárias”. A declaração é de Pedro Calado, esta tarde, no âmbito da iniciativa “Orçamento de Proximidade”, no concelho da Calheta.

Na ocasião o vice-presidente do Governo Regional também garantiu que vão avançar duas obras no concelho. Consolidação da escarpa por cima da marina da Calheta e o acesso do Jardim ao Paul do Mar são obras contempladas para 2019. “No segundo caso será uma obra plurianual”, garantiu Pedro Calado.

“Para 2019 e seguintes nós temos investimentos aqui na Calheta superiores a 75 milhões de euros, neste montante está incluído um projecto grande que é a central hidroeléctrica da Calheta, que ascende a 67 milhões de euros. É uma obra muito grande que tem apoio comunitários e que vai servir toda a Região”, sublinhou o vice-presidente do Governo Regional.

“Cada concelho corresponde a uma determinada fatia do orçamento e é importante que as pessoas percebam a grandiosidade dos números. O desenvolvimento que os concelhos apresentam é fruto do investimento feito no passado. As obras não começam a 1 de Janeiro e acabam a 31 de Dezembro”, lembrou ainda Pedro Calado.