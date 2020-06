Testes no Aeroporto da Madeira atraem ou afugentam turistas? As opiniões divergem

O director de vendas da agência de viagens On Travel Solutions, André Oliveira, alertou, esta tarde, na 5.ª conferência ‘Pensar o Futuro’, promovida pelo DIÁRIO e dedicada ao turismo, que já “houve cancelamento de operações turísticas para a Madeira devido ao teste” que os passageiros são obrigados a fazer nas 72 horas antes da viagem ou à chegada ao aeroporto na Região.

O responsável explicou o que se passa e sugeriu apoios adicionais para compensar aquela medida: “Alguns operadores turísticos não conseguem assimilar o teste à chegada. Compreendo que tem de se criar algum tipo de controlo à chegada. Essa comunicação tem que ser alicerçada com algum tipo de apoio extra aos tour operadores e às companhias aéreas não só para o pagamento do teste mas um benefício comercial para fomentar a procura. Temos que ver essa situação”.

Apesar deste reparo, os outros três participantes na conferência consideraram que os testes aos passageiros são uma medida globalmente positiva. O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, entende que aquela medida obrigatória faz parte de uma estratégia que visa precisamente reforçar a imagem de destino seguro que a Madeira pretende transmitir, de modo a restabelecer a confiança dos viajantes. O governante admitiu que houve cancelamentos devido aos testes, mas que “também existem muitas operações que estão confirmadas”. “Temos imensas operações que estão confirmadas. Estou a falar de países como Portugal, Inglaterra, França, Áustria, Espanha, Alemanha, Holanda”, avançou.

Já o administrador do Grupo Pestana assumiu que “o teste à entrada é uma limitação mas é gerível” e que os cancelamentos de operações e de reservas são agora em menor número, depois de uma fase negra em Fevereiro. “Havia gente que não queria sujeitar filhos ou netos aos testes, mas resolveu-se com limitação a partir de 12 anos. Falei com os representantes das duas maiores companhias no aeroporto da Madeira e nenhum deles me diz que o teste é um problema à entrada”, completou.