Teresa Carolina Aguiar é a nova directora do Serviço de Neurologia do SESARAM

Teresa Carolina Aguiar, médica neurologista, é a nova directora do Serviço de Neurologia do SESARAM desde o dia 1 de Março de 2019, substituindo o médico Orlando Sousa que desempenhou estas funções até ao final de Fevereiro.

Teresa Carolina Aguiar licenciou-se na Universidade Clássica de Lisboa e especializou-se em neurologia no Centro Hospitalar de Lisboa Central /Hospital dos Capuchos. A nova directora do Serviço de Neurologia já trabalha no SESARAM há mais de 20 anos, lê-se no site do Serviço Regional de Saúde.

“O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E., agradece ao médico neurologista, Orlando Sousa, todo o empenho e profissionalismo que dedicou, e continua a dedicar, a este serviço”, lê-se ainda na nota.

Neste Serviço existem quatro médicos neurologistas, dois médicos internos e um neuropsicólogo. Os recursos de enfermagem e de assistentes operacionais afectos ao Serviço de Neurologia são partilhados com outras especialidades médicas, adianta ainda o SESARAM.

A equipa de enfermagem é liderada pelo enfermeiro especialista António Lourenço Oliveira, e é composta por 22 profissionais, a maioria enfermeiros de cuidados gerais. São 10 os assistentes operacionais que colaboram com esta especialidade.

No Serviço de Neurologia do SESARAM colabora uma equipa de profissionais “altamente competente e especializada que aborda as áreas da neurologia geral, neurofisiologia e neuropsicologia. Esta equipa multidisciplinar tem como principal objectivo acompanhar e tratar os utentes com doenças do Sistema Nervoso (cérebro, medula, nervos e músculos), no sentido de restabelecer as suas funções, devolvendo a harmonia necessária para o retorno a um estado saudável”.

O SESARAM lembra ainda que o Serviço de Neurologia assegura a assistência ao nível do internamento, do serviço de urgência, das consultas externas, das áreas de diferenciação técnica e, mais recentemente, no hospital de dia.

Mais : “Dos cuidados prestados neste serviço, há que sublinhar uma parte importante da actividade realizada nomeadamente ao nível da Consulta Externa, onde só ano transacto, foram realizadas cerca de 6000 consultas de neurologia, das quais 5000 de neurologia geral e as restantes de subespecialidade (Esclerose Múltipla, Distonias Focais e Avaliação de Cirurgia Carotídea, áreas que têm particularidades terapêuticas)”.