Temperaturas nuns amenos 25/26ºC

O céu estará com nuvens, sobretudo em até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, particularmente na vertente Norte e na ilha de Porto Santo onde são esperados períodos de muita nebulosidade, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Além das nuvens está previsto vento fraco a moderado de Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas para o final do dia. No Funchal o dia será, ao contrário, de poucas nuvens e o vento inferior a 15km/h.

A temperatura máxima chega aos 26ºC no Funchal, no Porto Santo, Lugar de Baixo, Machico, Santa Cruz e em São Vicente. Câmara de Lobos, Ponta do Pargo, Santana, Caniçal e Porto Moniz ficam-se pelos 25ºC. No mar, a temperatura encontra-se entre os 21/23ºC, com ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros na costa Norte; e com ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.

A ilha da Madeira está com risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta, índice 8, numa escala de 1 a 11+.

Quanto ao risco de incêndio, é moderado a reduzido, sendo elevado apenas nos concelhos de Santa Cruz e Machico. A escala de risco vai, no sentido ascendente, de reduzido a moderado, elevado, muito elevado e termina em risco extremo.