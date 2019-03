De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura para hoje, na Madeira, pode chegar aos 22 graus de máxima.

Temperaturas: 15 ºC (mínima) e 22 ºC (máxima)

Estado do tempo: Céu pouco nublado

Intensidade do vento: Vento fraco

Direcção do vento: Oeste

Altura das ondas: 1 metro

Direcção de Ondulação: Oeste

Temperatura da água: 19 ºC