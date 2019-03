Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a temperatura máxima para o Funchal, este domingo, deverá indicar os 21 ºC no termómetro, enquanto a mínima ficar-se-á pelos 14 ºC.

Nesse sentido, o IPMA aponta para um dia de céu pouco nublado, vento fraco e com a altura das ondas a não passar de um metro e meio. Já a temperatura da água estará nos 19 ºC.