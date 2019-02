Tapete floral ganha forma no adro da Sé para D. Nuno

Está neste momento a ser ultimado o tapete floral por onde D. Nuno Brás vai passar, antes de entrar na Catedral do Funchal.

Apesar da chuva miúda que se faz sentir, os trabalhos decorrem com celeridade para que tudo esteja pronto antes das 16h.

No adro da Sé estará um tapete de flores com a forma do brasão de armas de D. Nuno, que chegará ao local pelas 16h, para a entrada solene na irgreja.

Eis o programa elaborado pela Diocese:



15h15 - Chegada de D. Nuno Brás à Sé do Funchal (O Deão do Cabido e os Cónegos recebem o Novo Bispo. O Deão Cónego Vítor Gomes (presidente do Cabido da Sé) apresenta a Cruz, depois faz a aspersão com água benta. O Novo Bispo dirige-se até à capela do Santíssimo Sacramento).

15h15 - Chegada dos sacerdotes para paramentação na igreja do Carmo. Os sacerdotes paramentam-se na igreja e depois aguardam no seu interior a chegada do Senhor Bispo. Os sacerdotes trazem alva e estola branca.

15h30 - Chegada de D. Nuno a igreja do Carmo.

15h45 - Saída do cortejo litúrgico para a Catedral.

16h - Chegada à Sé e entrada solene.

A Cruz processional oferecida por D. Manuel I à Sé estará no altar durante a eucaristia.

D. António Carrilho, Administrador Apostólico, celebra os ritos iniciais. Depois segue-se o rito da tomada de posse, com leitura da Carta Apostólica pelo Núncio Apostólico e passagem do báculo das mãos de D. António para as mãos de D. Nuno Brás, como Novo Bispo do Funchal. Em seguida, D. Nuno Brás toma lugar na sua sede.

No final da Missa os bispos e os sacerdotes fazem a desparamentação na sacristia da Sé.

No final do dia realiza-se, para os convidados, um jantar festivo no Colégio de Santa Teresinha.