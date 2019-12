De acordo com a TAP, para amanhã, estão previstos dois voos extra em Airbus A330, aviões com mais capacidade, para transportar o maior número possível de passageiros que ficaram retidos pelo mau tempo. O primeiro voo sai de Lisboa para o Funchal às 13h45 e o segundo às 19 horas. No sentido inverso, Funchal Lisboa, o primeiro voo está previsto para as 16h15 e o segundo para as 21h30.

Recorde-se que hoje vários voos foram cancelados devido ao vento forte que se faz sentir no Aeroporto da Madeira.