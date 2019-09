Tamanho da garrafa indigna trabalhadores da EEM por considerarem haver ‘discriminação’

A EEM – Empresa de Electricidade da Madeira – recentemente distribuiu garrafas de vidro aos trabalhadores, para ajudar a reduzir o consumo de garrafas de plástico. O objectivo é que os trabalhadores as adoptem e, em vez de comprarem novas com água, as encham nas máquinas disponibilizadas. A medida foi generalizada e vista com bons olhos pelos trabalhadores.

No entanto, os trabalhadores, através do STEEM, sindicato com mais filiados na empresa, diz ter havido discriminação de trabalhadores e está indignado com a situação.

“A Empresa de Electricidade da Madeira, EEM-SA., (...) anda a distribuir aos seus trabalhadores garrafas de água em vidro, para o seu enchimento em máquinas disponíveis em vários locais da EEM, iniciativa essa que é de louvar. Mas o que mais indigna e fere a dignidade dos seus Trabalhadores é a discriminação feita (...).”

O STEEM explica que, “aos directores disponibilizam uma garrafa com o seu nome ou seja personalizada, e com capacidade de 750 ml. Aos restantes Trabalhadores disponibilizam uma garrafinha só com logotipo e capacidade de cerca 400 ml.”

O STEEM entende que, passados mais de 40 anos de autonomia, na Região já não deveria haver este tipo de discriminação, devendo todos ser tratados como cidadãos de primeira e não uns de segunda ou até terceira.

A posição do STEEM consta de um comunicado já distribuído internamente e que pretende ver publicado, em breve, como publicidade na imprensa.