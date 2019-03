Tabu nas dívidas à Segurança Social

A edição desta quarta-feira do DIÁRIO faz manchete com a notícia de que o Governo Regional esconde as dívidas existentes para com o Instituto de Segurança Social da Madeira. Ao contrário do que sucede no continente, o Executivo regional entende que não é relevante divulgar os valores que estão em dívida, adiantando apenas que o mais importante a reter “é a crescente preocupação na recuperação das dívidas das empresas à Segurança Social”.

Os únicos dados disponíveis dizem respeito ao relatório de gestão do ISSM e 2015, revelando, nesse caso, uma dívida bruta de 290 milhões de euros. Sabe-se ainda que em 2016 foram dados como perdidos 40 milhões de euros em dívida.

‘Caos em terra’ é o título de primeira página sobre as dezenas de voos que foram ontem cancelados no Aeroporto da Madeira devido ao forte vento que se fez sentir. Uma situação cada vez mais frequente que afectou milhares de passageiros, descontentes com a confusão que se instalou no terminal de partidas daquele infra-estrutura aeroportuária.

Nesta edição fica-se ainda a saber que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está de volta a Londres entre os dias 31 de Maio e 1 de Junho, para ouvir a comunidade emigrante. O governante desloca-se a Inglaterra no âmbito de um evento organizado pela Empresa Diário de Notícias, a exemplo do que já sucedeu com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, em 2018. O presidente do Governo Regional participará num jantar com mil pessoas.

Ao nível dos espectáculos, a grande novidade passa pela confirmação da presença do grupo português ‘Supa Squad’ nas Festas de São Vicente deste ano. A banda referência do ‘reggae’ e do ‘dancehall’ nacional, composta por Mr. Marley e Zacky Man, vai actuar a 22 de Agosto e é a primeira confirmação para esta importante festa ao ar livre.

Nota ainda, em termos de eventos, para a realização da terceira edição do Festival Rota do Atum, entre os dias 4 a 9 Junho no Porto Santo. Esta iniciativa gastronómica levará até à ilha dourada prestigiados chefs internacionais e nacionais, para além de diversos conhecedores regionais.

Finalmente, ao nível do desporto, numa semana em que se prepara o dérbi que vai opor o Marítimo ao Nacional, fica-se a saber que três mil atletas veteranos vão disputar, em 2020, o Campeonato da Europa de Montanha, bem como os Campeonatos da Europa de Corta-Mato, Marcha e Estrada. Uma organização que está a cargo da Associação de Atletismo da Madeira.

Tudo isto e muito mais para ler nesta edição do DIÁRIO. Boa leitura.