Susana Prada relembra que Governo aprovou em 2015 a Estratégia Clima-Madeira

Tendo em conta que as alterações climáticas são uma das maiores ameaças que a população enfrenta no século XXI, Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, disse que “ciente da responsabilidade e do dever para com a população, o Governo Regional aprovou, em 2015, a Estratégia Clima-Madeira, instrumento orientador das políticas regionais nas diversas áreas estratégicas”.

“Passados quatro anos, 93% das medidas estão no terreno ou em fase de projecto. Falamos de avaliação de riscos e sistemas de protecção; de investimentos e recuperação de infraestruturas; de limpeza e reflorestação, de requalificação de sistemas de abastecimento, e de redução de desperdício; de adaptação, de resiliência e de criação de novas oportunidades; de protecção da biodiversidade e de conservação da natureza; de sensibilização da população e de mudança de mentalidades e de gestão sustentável da água e de economia circular”, afirmou, esta manhã, na abertura do Encontro Anual da Comunidade de Adaptação para as Alterações Climáticas.

A secretária garantiu que “o Governo Regional tudo fará para garantir o futuro às gerações vindouras”.