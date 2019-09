Susana Prada assinala amanhã Dia Nacional da Água

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais assinala esta terça-feira, 1 de Outubro, o Dia Nacional da Água com uma visita à Estação de Tratamentos de Águas (ETA) da Alegria, no Funchal.

Susana Prada dará a conhecer o trabalho desenvolvido pela Água e Resíduos da Madeira (ARM) no que diz respeito à gestão do sistema de abastecimento de água em alta na Região Autónoma da Madeira e a importância do Centro de Telegestão, bem como o trabalho realizado pelo Laboratório de Qualidade e Controlo da Água (LQA).