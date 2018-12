Sopa da Esperança volta em 2019 com um novo propósito e uma nova ajuda em mente

A Sopa da Esperança, evento de cariz solidário que se realiza desde 2012, no Porto Santo, angariou nesta edição 3.568.80 euros. A sétima edição teve como objectivo a aquisição de uma cadeira de rodas eléctrica, para oferecer ao Sr. Firmino Neves, residente no Campo de Baixo que sofreu um AVC em 2015, tendo ficado com os membros do lado direito paralisados.

“Agradecemos a todos o empenho e a dedicação por esta causa, são pessoas como nós que podem mudar um pouco a mente da nossa sociedade, sempre sem segundas intenções”, salientou Ana Silva, uma das colaboradoras desta iniciativa.

A porto-santense aproveitou a oportunidade para agradecer a Guida Melim, cozinheira, que chefiou a Sopa de 2018.

“O nosso muito obrigada e Feliz Natal como merecem”, disse Ana Silva, a impulsionadora do projecto juntamente com Guida Melim, a mente brilhante por detrás da ideia de confeccionar as sopas de trigo solidárias.

A Sopa da Esperança começou já a actuar e a ter conhecimento de novos problemas na Ilha Dourada, voltando em 2019 com um novo propósito e uma nova ajuda em mente.