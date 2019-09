Sofia Fernandes revela ‘pilares da mudança’ na vida

Sofia Fernandes, oradora da conferência ‘Inovação e futuro’ defende que as pessoas têm de ser pro-activas na vida e não ficarem à espera que as coisas aconteçam por si. Os pilares da mudança, segundo a Conferencista, são: amor; humor e amor e luz para todos.

Há, defende, duas grandes espoletadores da mudança, a dor e a inspiração.

Perante uma sala repleta do Centro de Congressos da Madeira, a Conferencista propôs várias actividades demonstradoras do que dizia e que envolveram os participantes. Um desses exercícios foi a simulação de uma passagem de ano, em que as pessoas definiram um objectivo para o ano e o que fazem ou não para o alcançar.

Sofia Fernandes marcou a diferença entre intenções e objectivos. Uns implicam uma atitude passiva, outra activa.