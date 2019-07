Socicorreia investe no centro histórico de Braga

A Socicorreia iniciou um investimento de €2,5M num empreendimento com 7 habitações de luxo e um espaço comercial no centro histórico de Braga (Rua dos Chãos), denominado ‘Edifício Chãos de Braga’, com uma área de implantação para reabilitação de 227m2.

O Grupo, liderado por Custódio Correia, reforça assim a sua presença no Norte do país, especificamente na cidade de Braga, alargando geografias no território nacional, depois do Funchal, Ponta Delgada e Lisboa.

“Este projecto traduz a nossa afirmação para lá das três capitais nacionais e reforça a nossa aposta na cidade de Braga, com um produto diferenciado e que satisfaz a procura dos consumidores por apartamentos de segmento alto”, adianta Custódio Correia, presidente do Grupo Socicorreia.

O dono de obra é o Grupo Socicorreia, cuja promotora detém os Edifícios Século XXI, com 16 edifícios dessa marca espacialmente no Funchal e em Lisboa.

Recorde-se que a presença em Braga e no centro histórico está assegurada desde o arranque da obra de reabilitação ‘Lux Housing Século XXI’, no Largo da Senhora-a-Branca, com apartamentos premium e de luxo para arrendamento turístico.

Recentemente, a empresa abriu um novo centro logístico em Braga que serve de base de selecção, de controlo e distribuição de materiais e equipamentos para as diversas obras em curso nos diferentes pontos do país.