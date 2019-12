Socicorreia conclui 1.ª fase de investimento de 26 Milhões no Caminho da Fé

A Socicorreia acaba de concluir no Caminho da Fé, no Funchal, a primeira fase de um empreendimento constituído dois edifícios para habitação e um terceiro com habitação e espaços comerciais. Trata-se de um investimento total de 26 milhões de euros.

Esta primeira fase diz respeito à conclusão de um primeiro edifício, o Século XXI 13, sucedendo-se o edifício Século XXI 14, numa segunda fase, para conclusão no Verão de 2020.

O edifício SÉCULO XXI 13 inaugura já esta sexta-feira, dia 13 de Dezembro, e é composto por 78 apartamentos e 1 bloco para espaços comerciais, estando já em curso a obra do segundo edifício, sendo que ambos estão inseridos num espaço de condomínio fechado, com piscina, zona de jardim e solário – que entra já em funcionamento.

A segunda fase arranca no início do próximo ano.

Todo o empreendimento está dotado de várias infra-estruturas cedidas para utilização na via pública, nomeadamente um arruamento público com amplas áreas verdes e um parque infantil, para envolvimento da comunidade nos novos espaços, num total de mais de 3.000m2 para utilização colectiva.

Assimm “a Socicorreia afirma a cada dia a sua liderança e presença no arquipélago da Madeira, graças a toda uma exigência que colocamos em todos os nossos projectos, começando pela sua localização, mas também pela excelência e qualidade dos materiais, critérios basilares para a Socicorreia”, afirma Custódio Correia, CEO do Grupo.

A inauguração do novo edifício contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia.