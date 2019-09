Este sábado foi de chuva em quase toda a Madeira, sendo que até às 19h00 só não choveu em Santa Cruz/Aeroporto. Já nos Prazeres foi onde foi registada a maior carga de água, sendo a única das duas dezenas de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a atingir nível amarelo (11,8 mm/1h). De resto, a zona Oeste, entre Quinta Grande e Ponta do Pargo, registou maior precipitação.