Só 5,7% das casas à venda ou para arrendar na Madeira têm ar condicionado

A Madeira é a segunda região do país onde existem menos casas com sistema de refrigeração, já que só 5,7% das casas à venda ou para arrendar têm ar condicionado. Um valor abaixo da média nacional, embora apenas 13,9% das casas em Portugal tenham sistema de ar condicionado.

Os dados constam de um estudo publicado pelo idealista, o marketplace imobiliário de Portugal. Para obter estes dados, o idealista analisou mais de 278.900 casas à venda e em arrendamento anunciadas na sua base de dados a 19 de julho de 2019.

Faro é a cidade que apresenta mais casas com ar condicionado anunciadas para venda e arrendamento (31%), seguindo-se na lista Viseu (23,8%), Braga (21%), Lisboa (18,5%) e Setúbal (15,2%), por esta ordem. No Porto só 13,1% dos imóveis anunciados para venda e arrendamento têm A/C, menos que a média nacional (13,9%).

Em sentido contrário encontra-se Guarda, que é a cidade portuguesa com menos casas anunciadas para venda e arrendamento equipadas com A/C (2,8%). Bragança e Ponta Delgada (3,7% e 3,9%, respetivamente) completam o pódio.

Por regiões, é no Algarve onde existe uma maior percentagem de casas climatizadas através de A/C anunciadas para venda e arrendamento (31%). Seguem-se Lisboa (18,5%) e Alentejo (14%). Na cauda da tabela encontram-se os Açores (3,9%) seguido da Madeira.

Diferenças entre venda e arrendamento

No parque habitacional português a diferença entre as casas climatizadas à venda e para arrendar é significativa, ganhando vantagem o arrendamento. Das casas disponíveis para arrendar, 17,1% conta com esta comodidade, enquanto as casas que se encontram para venda apenas 13,8% têm ar condicionado.

Por cidades, 20,2% das casas para arrendar em Lisboa dispõem de ar condicionado, já para comprar, 18,3%. O mesmo acontece em Évora (arrendamento: 28,6%; venda: 8,5%), Braga (arrendamento: 24,6%; venda: 20,8%) e Aveiro (arrendamento: 20,9%; venda: 10,7%).

Por outro lado, 31,2% das casas que se vendem em Faro dispõem de sistema de climatização, enquanto para arrendar apenas 13,3% contam com esse extra. Em Coimbra a situação é idêntica, existem mais casas à venda com ar condicionado (14,8%) do que para arrendar (4,2%).

No Funchal 5,6% das casas à venda têm ar condicionado, valor que é de 10,1% quando falamos de arrendamento.

Em Beja, Bragança, Guarda e Portalegre, nenhuma das casas que se encontram para arrendar têm ar condicionado.