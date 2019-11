Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto para a Qualificação mantém certificação

A Associação Portuguesa de Certificação (APCER) realizou, no dias 7 e 8 de Novembro, uma auditoria de acompanhamento ao Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, a fim de avaliar a sua capacidade na manutenção da norma NP EN ISO 9001:2015, tendo sido recomendada a ‘manutenção da Certificação’, por se tratar de uma norma orientada para a satisfação dos clientes.

A APCER verificou ainda a existência das condições de recursos materiais e humanos necessários para a concretização dos objectivos estratégicos e operacionais.

Segundo o gabinete da Secretaria Regional de Educação, o resultado obtido “decorre do esforço e do empenho de todos os colaboradores, no desenvolvimento de uma organização focada no cliente e na prossecução da melhoria continua da prestação de serviços inerente ao âmbito de actuação”.