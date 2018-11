Sismo registado a noroeste do Porto Santo

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi registado às 22:52 de ontem (11 de Novembro), a noroeste do Porto Santo.

Para já, e devido à sua fraca intensidade, não há quaisquer informações de que o abalo tenha sido sentido.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).