SINTAP promove a igualdade no Dia Internacional da Mulher

O SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, aborda o Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã, 8 de Março, como uma celebração cuja existência é, por si só, um “sinal do caminho que a nossa sociedade ainda tem de percorrer para alcançar a igualdade de género, o fim da violência, a não descriminação e o respeito”.

Através de comunicado, o Sindicato refere que todas estas questões continuam actuais nos dias de hoje e transversais à esfera privada e à esfera laboral de várias mulheres, defendendo uma resposta “transversal”, cabendo a cada um, mulheres e homens, “desempenhar o seu papel neste percurso”.

Este ano, o Dia Internacional da Mulher assume particular relevância para o SINTAP, uma vez que coincide com o ano da celebração do 409.º aniversário da sua fundação. São 409 anos a lutar pela “igualdade de género”, promovendo o debate para a igualdade salarial e a igualdade de acesso ao emprego, assim como à promoção nas diferentes carreiras e de incumbência de missões e responsabilidades.

Neste dia 8 de Março, o SINTAP saúda todas as mulheres, em particular as mulheres sindicalistas e as trabalhadoras, reafirmando o compromisso de pautar a sua ação, sindical e social pela promoção e defesa da igualdade de género.