Sessões de esclarecimento sobre acesso à universidade para Maiores de 23 anos

A Universidade da Madeira (UMa) organiza nos dias a 28 de Fevereiro e a 30 de Abril, às 19 horas, na sala do senado do Campus da Penteada, duas sessões de esclarecimento sobre o Concurso Especial de Acesso à Universidade para Maiores de 23 anos, cujas inscrições para as provas de conhecimentos e competências decorrem de 1 de Abril a 13 de Maio, através do endereço https://candidaturas.uma.pt.

De acordo com informações facultadas pela UMa, os interessados nas provas específicas devem ter completado 23 anos até 31 de Dezembro de 2018 e não ser titulares de habilitação de acesso para o ciclo de estudos em que pretendem ingressar.

As provas realizar-se-ão de 11 a 14 de Junho, cabendo aos conselhos científicos das Faculdades ou Escolas Superiores a indicação das provas necessárias para o ingresso em cada um dos ciclos de estudos onde têm participação maioritária, do programa e da bibliografia de apoio.

O resultado obtido nas provas tem de ser superior ou igual a 7,5 valores e terá um peso de 50% na classificação final para candidatura ao Concurso Especial para maiores de 23. Os restantes 50% são distribuídos por uma apreciação do currículo escolar e profissional e uma avaliação das motivações do candidato através da realização de uma entrevista.

Mais informações acerca das provas são disponibilizadas no site https://maioresde23.uma.pt/.