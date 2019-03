SESARAM volta hoje a dar conferência de imprensa sobre a Medicina Nuclear

O SESARAM voltou hoje a convocar os meios de comunicação social para uma conferência de imprensa sobre a Medicina Nuclear.

A iniciativa está marcada para as 11 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A problemática da Unidade de Medicina Nuclear na Madeira esteve em foco ontem com o SESARAM a emitir, no início da noite, um comunicado a dispensar o clínico da realização de exames na unidade de Medicina Nuclear e a contratar dois médicos no continente para o mesmo serviço. Isto muito depois de ter suspendido exames ainda com Rafael Macedo em funções e ter convocado a comunicação social para uma conferência de imprensa matinal, 15 minutos antes da mesma.