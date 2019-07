SESARAM realiza hoje seis transplantes de córnea

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) revela que estão a decorrer este sábado, 20 de Julho, a realização de seis transplantes de córnea, a doentes com idades entre os 30 e os 60 anos, concretizados pelo Serviço de Oftalmologia do Serviço de Saúde da RAM, dirigido pela médica oftalmologista, Sandra Moniz.

Os transplantes decorrem na Cirurgia de Ambulatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a participação de uma equipa multidisciplinar de médicos e enfermeiros.

A equipa cirúrgica é constituída pela directora do Serviço de oftalmologia, médica Sandra Moniz, com o médico anestesista Pedro Andrade, e conta mais uma vez, com a participação da médica especialista de Coimbra, Maria João Quadrado.

“Realçamos que a realização destes transplantes no ambulatório hospitalar, traz mais-valias aos doentes, uma vez que é realizada a intervenção e o doente regressa a casa no próprio dia, conferindo-lhes uma maior comodidade e conforto”, refere o SESARAM em comunicado.