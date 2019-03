SESARAM realiza hoje seis transplantes de córnea

Conforme avançou o DIÁRIO na sua manchete de hoje, decorre este sábado (dia 16 de Março), a realização de seis transplantes de córnea, a doentes com idades entre os 40 e os 60 anos, concretizados pelo Serviço de Oftalmologia do Serviço de Saúde da RAM, dirigido pela médica oftalmologista, Sandra Moniz.

Os transplantes decorrem na Cirurgia de Ambulatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a participação de uma equipa multidisciplinar de médicos e enfermeiros.

A equipa cirúrgica, constituída pela directora do Serviço de oftalmologia, médica Sandra Moniz e pela médica Tatiana Gregório, conta com a participação da médica especialista de Coimbra, Maria João Quadrado.

Os primeiros transplantes de córnea, realizados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, aconteceram em 2011 e até à data totalizaram 27. Estes transplantes foram realizados com a colaboração (graciosa) da médica oftalmologista de Coimbra, que tem-se deslocado à Região para acompanhar as intervenções.

A partir desde ano, foi dotado um valor orçamental para o pagamento das córneas a transplantar (cerca de 2 mil euros cada) e para os honorários da médica do continente português, o que irá permitir uma maior capacidade de reposta.

“A realização destes transplantes no ambulatório hospitalar, traz mais-valias aos doentes, uma vez que é realizada a intervenção e o doente regressa a casa no próprio dia, conferindo-lhes uma maior comodidade e conforto”, realça o SESARAM.

A córnea é uma estrutura transparente, localizada na superfície anterior do globo ocular, que possibilita que a imagem seja visualizada adequadamente na retina. Quando ocorre perda da transparência corneana, é necessário, muitas vezes, efectuar um transplante de córnea. O transplante de córnea é uma cirurgia que consiste na substituição total ou parcial de uma córnea doente por uma córnea saudável proveniente dum dador.