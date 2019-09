SESARAM promove formação diferenciada na área do trauma

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E. (SESARAM) promoveu de 27 a 29 de Setembro, o 14º Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Suports) e o 8º ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses), num total de mais 32 formandos, profissionais do SESARAM como formação diferenciada na área do trauma.

O ATCN e ATLS são programas específicos de ensino pós-graduado para médicos, no caso do ATLS, e para enfermeiros no caso do ATCN. No geral, esta formação visa melhorar a qualidade da abordagem inicial do doente de poltraumatizado, com o objectivo de reduzir a mortalidade e incapacidade daquela que já foi apelidada de “epidemia do Sec.XX” - o TRAUMA. A metodologia do curso, assente em sessões teórico-práticas onde são desenvolvidas competências técnicas e não técnicas e sobretudo o trabalho de equipa e o seu potencial na abordagem do doente politraumatizado.

O programa do ATLS foi criado nos EUA em 1978 e em Portugal existe desde 1999, sob a orientação da Sociedade Portuguesa de Cirurgia (SPC), que investiu grande esforço em iniciar um programa de ensino que se tornou já num padrão da formação pós-graduada no nosso país. O ATCN existe em Portugal, desde o ano de 2008. Os cursos ATLS e de ATCN são realizados em mais de 47 paises de todos os Continentes.

No SESARAM, já se realizaram 14 cursos de ATLS e 8 de ATCN, o que totaliza a formação diferenciada de mais de 360 profissionais médicos e enfermeiros na área do Trauma.

A “estrutura” do ATLS em Portugal inclui pessoas formadas e mandatadas pelo ATLS Norte-Americano, bem como um grupo de trabalho de Instrutores e Enfermeiros Coordenadores, criado ao longo da existência do programa, sob orientação pedagógica da “National Educator”. Para que os cursos sejam validados, é obrigatório o respeito pelos padrões estabelecidos internacionalmente pelo ATLS, ou seja pelo “Comittee on Trauma” do “American College of Surgeons”.

A realização do Curso ATLS (exclusivo para médicos) visa dotar os clínicos com uma metodologia segura e rápida de tratamento do doente politraumatizado, transmitindo os conhecimentos básicos necessários para a avaliação rápida e precisa do estado clínico do doente; ressuscitação e estabilização do doente, segundo prioridades bem definidas; avaliação precoce das condições locais e das necessidades de tratamento do doente; transferência para o hospital; assegurar que em cada momento desta abordagem o doente recebe cuidados de qualidade.

O Curso ATCN (exclusivo para enfermeiros) visa promover uma abordagem padronizada do doente traumatizado; capacitar para uma intervenção de qualidade no atendimento às vítimas de trauma; estabilizar e transferir para os cuidados definitivos no menor espaço de tempo possível e nas melhores condições possíveis.

Estes cursos, foram realizados em diferentes locais, nomeadamente nas instalações do Centro de Formação, Centro de Simulação Clínica da Madeira e Centro de Socorro a Náufragos - Instalações do Sanas.

Na sessão de abertura, para além dos formadores e formandos, estiveram presentes os dirigentes do SESARAM e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.