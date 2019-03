SESARAM promove curso ‘O Eco Doppler na implantação de cateteres venosos centrais’

Decorre amanhã, dia 14 de Março, no Centro de Formação do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E), o curso ‘Eco Doppler na implantação de cateteres venosos centrais’.

O curso visa dotar os formandos de conceitos básicos da aplicação da ecografia na colocação de cateteres venosos centrais, associada a uma redução no número de complicações e no aumento da segurança, resultando numa melhoria significativa na prestação de cuidados aos doentes.

Este curso prático, coordenado pelo Dr. Nuno Guimarães Rosa, está integrado nas terceiras Jornadas de Nefrologia da Madeira, organizadas pelo Serviço de Nefrologia do SESARAM, nos dias 14 e 15 de Março, no Hotel Meliã Madeira Mare, no Funchal.

Estas Jornadas constituem o momento ideal para os nefrologistas, internistas, cardiologistas, colegas de medicina geral e familiar e de outras especialidades médicas, analisarem muitas das novas abordagens diagnósticas e terapêuticas, de patologias partilhados por estas especialidades.

O programa científico contempla ainda outras temas de interesse comum, nomeadamente a Diabetes Mellitus, a HTA, a Anemia nas Doenças Crónicas, Anti-coagulação Oral na Doença Renal Crónica, desafios para a prevenção da Lesão Renal Aguda e as Doenças Genéticas na Nefrologia.