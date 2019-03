SESARAM garante doentes urgentes fora das listas de espera e diz que contratação de dois anestesistas vai melhorar produção

O SESARAM entendeu fazer um conjunto de observações sobre a realização de cirurgias e relativas listas de espera. Esclarecimentos que vêm na sequência da notícia em destaque na edição impressa, de hoje, do DIÁRIO, que diz haver 21 mil cirurgias em espera, o que representa um aumento de 2.200, quando comparados os dias 31 de Dezembro de 2017 e de 2018.

Um dos destaques do esclarecimento do SESARAM é a garantia de que não existem doentes em situação emergente ou até urgente à espera de cirurgia, o que, aliás, é uma prática que corresponde a orientações nacionais, assevera.

“No ano 2018, realizaram-se 11.740 cirurgias (Pequenas Cirurgias, Ambulatório e Bloco Central). Este número contempla todas as cirurgias realizadas, inclusive as efectuadas no âmbito do PRC (Programa de Recuperação de Cirurgias). O ano 2018 apresenta um ligeiro de decréscimo no número de cirurgias relativamente ao ano anterior. Contudo, há que referir que a redução do número de cirurgias é uma consequência do acréscimo de cirurgias mais complexas e dispendiosas que consomem mais tempo e mais recursos, mas que se traduzem numa melhoria significativa do bem estar e qualidade de vida dos utentes.”

O texto do esclarecimento continua sublinhando que “a Lista de espera de uma unidade saúde é dinâmica e flutuante. O número de doentes em lista de espera para cirurgia deve-se à maior oferta de especialidades, de técnicas, de consultas, do diagnóstico cada vez mais precoce e diferenciado, o que explica o aumento do número de doentes inscritos.”

“Os profissionais continuam empenhados em reduzir a lista de espera. Existe o Programa de Recuperação de Cirurgias que permitiu, até 31 de dezembro de 2018, a realização de cerca de 800 cirurgias.”

“Importa referir que o PRC tem vindo a ser executado em unidades cirúrgicas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente, Bloco Central e Ambulatório, e desde o seu início (em 2015) tem tido um forte impacto na recuperação da lista de espera e a tendência para este ano é intensificar esse valor.”

“Por ano, registam-se cerca de 6500 novas inscrições para cirurgia. A entrada em lista de espera (cirurgia, consultas) é superior à saída da lista, e isso é uma consequência da evolução da prestação dos cuidados de saúde e da melhoria assistida ao nível da acessibilidade dos serviços por parte dos nossos utentes.”

“Tal como foi veiculado pelo Secretário Regional da Saúde, está prevista a contratação de dois anestesistas já este mês e um outro em Abril, pelo que prevê-se uma melhoria na produção cirúrgica”